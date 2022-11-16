Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 321322323324 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 38 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 6 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 38 Додано: Сер 16 лис, 2022 12:55 vlad_golovin_78 написав: Amethyst написав: бслуговування фізичних осіб" ВІДСУТНІ від слова ЗОВСІМ тарифи по кредиткам, в тому числі по карті ВсеМожу.

Публічних тарифів по ВсеМожу, в т.ч. і по ВсеМожу-онлайн НІДЕ НЕМАЄ. бслуговування фізичних осіб" ВІДСУТНІ від слова ЗОВСІМ тарифи по кредиткам, в тому числі по карті ВсеМожу.Публічних тарифів по ВсеМожу, в т.ч. і по ВсеМожу-онлайн НІДЕ НЕМАЄ.

Плохо ищете. Тарифы по кредиткам всегда были в " Публичной пропозиції", додаток 3 или 4 лень искать Плохо ищете. Тарифы по кредиткам всегда были в " Публичной пропозиції", додаток 3 или 4 лень искать

А чо так? А чо так? Amethyst

Повідомлень: 3352 З нами з: 05.05.21 Подякував: 210 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лис, 2022 13:05 idealstorm написав: Amethyst написав: От думаю проінформувати за це НБУ і... СБУ на всяк випадок

От думаю проінформувати за це НБУ і... СБУ на всяк випадок

Ти ще в дурку подзвони, клоун.

Відкрий свій договір і там стоїть твій підпис, що ти ознайомився зі всіма умовами і тарифами. Ти ще в дурку подзвони, клоун.Відкрий свій договір і там стоїть твій підпис, що ти ознайомився зі всіма умовами і тарифами.

Чудак, на буХву "М", в мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне?

А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист! Чудак, на буХву "М", в мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне?А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист! Amethyst

Повідомлень: 3352 З нами з: 05.05.21 Подякував: 210 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата #<1 ... 321322323324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 4 гостейМодератори: Ірина_