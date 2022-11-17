idealstorm
В мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне?
А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 13:05
idealstorm
В мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне?
А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист!
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:55
Додано: Чет 17 лис, 2022 17:24
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