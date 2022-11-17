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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:05

idealstorm
В мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне?
А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:55

PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
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ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:24

  ВIВ написав:PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
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В мене нарахували
wolt450
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