idealstorm В мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне? А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист!
ВIВ написав:PUMB Надули с 95 гривнами кешбек-вызова. Неделю назад оставлял звернення на гарячке. Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали. Условия выполнены, начисления нет.
Чекайте а у мене кешбек був одразу нарахований на момент початку акцiї ще до того як я почав виконувати вимоги акцiї - i писалось що вiн зникне у разi не виконання умов. Я в перший день виконав усi умови ще й з кешбеком що перевищив 5 грн. яких не дотавало до 100 i одразу усе вивiв. А у вас виходить кешбек зник? Чи його з самого початку нараховано не було?
mailsiteline написав:Здравствуйте! Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением. Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен. В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Добрий день! Напишіть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію. Також уточніть, коли Ви надати документи, що підтверджують походження коштів, та з якої пошти?
mailsiteline написав:Здравствуйте! Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением. Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен. В Нацбанке говорят подавайте в суд.
Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
ну, обычно чем больше шума везде где только возможно - тем меньше явно незаконных действий, а особенно "перегибов на местах"
так суд явно выигрышный - что можно поставить против декларации на 12 млн? мор комп конечно небольшая сумма будет, но компенсирует время и хлопоты
cohan написав:так суд явно выигрышный - что можно поставить против декларации на 12 млн? мор комп конечно небольшая сумма будет, но компенсирует время и хлопоты
ТС не пише, що надав саме декларацiю. Вiн пише що надав документи про джерела доходiв на 12 млн. А тут можуть бути варiанти, бо те що клiєнт вважає "залiзним" документом, банк може так не вважати. Були скарги саме на ПУМБ з цього приводу