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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:05

idealstorm
В мене ж Оферта і Додаток з різними датами. Мені банка не давала перепідписувати ДКБО(Оферта) після змін. Може то ДКБО вже і нікчемне?
А ПУМБ зараз сам по будь-якому приводу вимагає довідку з СБУ, шо клієнт не терорист!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:55

PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
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ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:24

  ВIВ написав:PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
Зображення

В мене нарахували
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:01

  ВIВ написав:PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
Зображення

Чекайте а у мене кешбек був одразу нарахований на момент початку акцiї ще до того як я почав виконувати вимоги акцiї - i писалось що вiн зникне у разi не виконання умов. Я в перший день виконав усi умови ще й з кешбеком що перевищив 5 грн. яких не дотавало до 100 i одразу усе вивiв. А у вас виходить кешбек зник? Чи його з самого початку нараховано не було?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:18

  PUMB написав:
  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.

Добрий день! Напишіть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію. Також уточніть, коли Ви надати документи, що підтверджують походження коштів, та з якої пошти?

Есть ли какие новости?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:17

Re: ПУМБ

  Alien написав:його з самого початку нараховано не було?

Саме так, сума КБ не змінилася.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:55

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  mailsiteline написав:Здравствуйте!
Банк пумб незаконно присвоил мои средства, объясняя это военным положением.
Я провел операцию по счету на 250000 гривен, и представил им источник дохода на 12 миллионов гривен.
В Нацбанке говорят подавайте в суд.

Так подавайте. Зачем сюда писать? Тут никто не поможет.
ну, обычно чем больше шума везде где только возможно - тем меньше явно незаконных действий,
а особенно "перегибов на местах" :evil:


так суд явно выигрышный - что можно поставить против декларации на 12 млн? мор комп конечно небольшая сумма будет, но компенсирует время и хлопоты
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 07:27

Re: ПУМБ

  cohan написав:так суд явно выигрышный - что можно поставить против декларации на 12 млн? мор комп конечно небольшая сумма будет, но компенсирует время и хлопоты
ТС не пише, що надав саме декларацiю. Вiн пише що надав документи про джерела доходiв на 12 млн. А тут можуть бути варiанти, бо те що клiєнт вважає "залiзним" документом, банк може так не вважати. Були скарги саме на ПУМБ з цього приводу
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:11

  ВIВ написав:PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
Зображення


комуналь тоже мутно работает

как понимаю - если платить из "рекомендаций по адресу" - то ок, а иначе шиш
cohan
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