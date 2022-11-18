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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:56
User253 написав:
Действительно, может через НБУ попробовать получить файл с тарифами по этой карте от ПУМба, как выше посоветовали?
Відкрию секрет. НБУ на це все пофіг.
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Прораб
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