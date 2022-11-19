Відкрию секрет. НБУ на це все пофіг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:56
Додано: Суб 19 лис, 2022 01:40
Re: ПУМБ
Не зовсім@ сьогодні платив по двох адресах , практично усі знайшов через едрпо .
Усі окешбечились. Якщо нема в рекомендованих, тисніть добавити і вводьте едрпо. Якщо просить о/р, то підтягне саме усі інші дані.
Але вводити реально задовбало.
І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12. Чекаю ранку:)
Поки кБ десь коло 160 чистими. Дрібниця , а приємно
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