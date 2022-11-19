RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 322323324325

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:56

  User253 написав:Действительно, может через НБУ попробовать получить файл с тарифами по этой карте от ПУМба, как выше посоветовали?

Відкрию секрет. НБУ на це все пофіг.
Прораб
 
Повідомлень: 686
З нами з: 02.03.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 01:40

Re: ПУМБ

cohan написав:
  ВIВ написав:PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
Зображення


комуналь тоже мутно работает

как понимаю - если платить из "рекомендаций по адресу" - то ок, а иначе шиш
Не зовсім@ сьогодні платив по двох адресах , практично усі знайшов через едрпо .
Усі окешбечились. Якщо нема в рекомендованих, тисніть добавити і вводьте едрпо. Якщо просить о/р, то підтягне саме усі інші дані.
Але вводити реально задовбало.
І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12. Чекаю ранку:)
Поки кБ десь коло 160 чистими. Дрібниця , а приємно
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 27.02.19
Подякував: 848 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:30

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12
у мене 30шт. по всіх акках ,само за замовчунням
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7259
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:25

ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Charter
 
Повідомлень: 120
З нами з: 27.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:04

Re: ПУМБ

Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 27.02.19
Подякував: 848 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:20

  stas_rst написав:
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?

Согласен! Показания счётчиков - это самое бесполезное, что может там быть и не нужно. Никогда их не вносил, глупостями не занимаюсь.
Vorlon
 
Повідомлень: 10435
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 322323324325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Vorlon і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3245)
19.11.2022 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.