ВIВ написав:PUMB Надули с 95 гривнами кешбек-вызова. Неделю назад оставлял звернення на гарячке. Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали. Условия выполнены, начисления нет.
комуналь тоже мутно работает
как понимаю - если платить из "рекомендаций по адресу" - то ок, а иначе шиш
Не зовсім@ сьогодні платив по двох адресах , практично усі знайшов через едрпо . Усі окешбечились. Якщо нема в рекомендованих, тисніть добавити і вводьте едрпо. Якщо просить о/р, то підтягне саме усі інші дані. Але вводити реально задовбало. І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12. Чекаю ранку:) Поки кБ десь коло 160 чистими. Дрібниця , а приємно
ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
Согласен! Показания счётчиков - это самое бесполезное, что может там быть и не нужно. Никогда их не вносил, глупостями не занимаюсь.