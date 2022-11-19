ВIВ написав:PUMB Надули с 95 гривнами кешбек-вызова. Неделю назад оставлял звернення на гарячке. Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали. Условия выполнены, начисления нет.
комуналь тоже мутно работает
как понимаю - если платить из "рекомендаций по адресу" - то ок, а иначе шиш
Не зовсім@ сьогодні платив по двох адресах , практично усі знайшов через едрпо . Усі окешбечились. Якщо нема в рекомендованих, тисніть добавити і вводьте едрпо. Якщо просить о/р, то підтягне саме усі інші дані. Але вводити реально задовбало. І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12. Чекаю ранку:) Поки кБ десь коло 160 чистими. Дрібниця , а приємно
ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
Согласен! Показания счётчиков - это самое бесполезное, что может там быть и не нужно. Никогда их не вносил при оплате - глупостями не занимаюсь.
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
Не всі кияни, не у всіх сервісів в Україні є кабінети.
klug написав:Не всі кияни, не у всіх сервісів в Україні є кабінети.
Так то воно так - але єдина функція квитанцію про оплату комуналю - це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають і мають фіксуватись де завгодно але не в платіжній квитанції. Нема у постачальника електронного кабінету - то за потреби можна хоч і зошит у клітинку для запису показників завести - то вже діло смаку. Це лише моя особиста думка але згоден з тими хто вважає за непотрібне перевантажувати квитанції таким речами.