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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:56

  User253 написав:Действительно, может через НБУ попробовать получить файл с тарифами по этой карте от ПУМба, как выше посоветовали?

Відкрию секрет. НБУ на це все пофіг.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 01:40

Re: ПУМБ

cohan написав:
  ВIВ написав:PUMB
Надули с 95 гривнами кешбек-вызова.
Неделю назад оставлял звернення на гарячке.
Сегодня звонил снова - еще раз зафиксировали.
Условия выполнены, начисления нет.
Зображення


комуналь тоже мутно работает

как понимаю - если платить из "рекомендаций по адресу" - то ок, а иначе шиш
Не зовсім@ сьогодні платив по двох адресах , практично усі знайшов через едрпо .
Усі окешбечились. Якщо нема в рекомендованих, тисніть добавити і вводьте едрпо. Якщо просить о/р, то підтягне саме усі інші дані.
Але вводити реально задовбало.
І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12. Чекаю ранку:)
Поки кБ десь коло 160 чистими. Дрібниця , а приємно
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 12:30

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12
у мене 30шт. по всіх акках ,само за замовчунням
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:25

ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:04

Re: ПУМБ

Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:20

  stas_rst написав:
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?

Согласен! Показания счётчиков - это самое бесполезное, что может там быть и не нужно. Никогда их не вносил при оплате - глупостями не занимаюсь.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:51

  stas_rst написав:
Charter написав:ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?

Не всі кияни, не у всіх сервісів в Україні є кабінети.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:04

  klug написав:Не всі кияни, не у всіх сервісів в Україні є кабінети.

Так то воно так - але єдина функція квитанцію про оплату комуналю - це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають і мають фіксуватись де завгодно але не в платіжній квитанції. Нема у постачальника електронного кабінету - то за потреби можна хоч і зошит у клітинку для запису показників завести - то вже діло смаку. Це лише моя особиста думка але згоден з тими хто вважає за непотрібне перевантажувати квитанції таким речами.
Alien
 
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