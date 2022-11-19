Додано: Суб 19 лис, 2022 18:28

klug от дуже гарно що ви згадали про укрпошту... Розумієте, оті от показники лічильників у квитанціях це тягнеться якраз з тих совкових часів коли люди не мали альтернатив оплати як лише через укрпошту та ощад. Отой совок і привчив заносити у квитанцію усе та по максимуму. Бо так треба було для народного господарства Я добре пам'ятаю часи (друга половина 90х) коли тільки стали з'являтися перші банківські системи оплати за комуналь і мені довелося бути на обласній нараді з цього питання. Так там комунальники якраз тупотіли ніжками і казали що якщо банки не всунуть до квитанції купу усякого непотрібу то вони такі платежі проводити у власних системах обліку просто не будуть. Я пам'ятаю навіть таку чудову пропозицію одного з представників комунальників - зобов'язати банки або приймати платежі виключно по їх паперових квитанціях або друкувати ці самі квитанції самим. Але саме такі - один в один як їх розсилають комунальники. Банки заперечували, що нормативно-правовими актами НБУ передбачені обов'язкові реквізити для квитанцій і вони цих вимог дотримуються а питання показників, повірки лічильників і ще чогось комунальники повинні вирішувати окремо бо це не банківська парафія. Пам'ятаю що нічим хорошим та нарада для комунальників не закінчилась. І, як наслідок, ті що розумніші - пішли по шляху розвитку клієнтських кабінетів, а ті що дурніші і досі колупають пальцем у носі. Але реквізит "показники лічильників" згідно нормативно-правових документів НБУ обов'язковим у формі квитанції про приймання платежу на переказ готівки так і не став. Тому банки мають право включати їх до свої ПТКС виключно на свій розсуд. Ну і можуть не включати, як би незручно це комусь не здавалось