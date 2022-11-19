Відкрию секрет. НБУ на це все пофіг.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:56
Додано: Суб 19 лис, 2022 01:40
Re: ПУМБ
Не зовсім@ сьогодні платив по двох адресах , практично усі знайшов через едрпо .
Усі окешбечились. Якщо нема в рекомендованих, тисніть добавити і вводьте едрпо. Якщо просить о/р, то підтягне саме усі інші дані.
Але вводити реально задовбало.
І ще - вперся в ліміт операцій десь на 11-12. Чекаю ранку:)
Поки кБ десь коло 160 чистими. Дрібниця , а приємно
Додано: Суб 19 лис, 2022 12:30
Re: ПУМБ
Додано: Суб 19 лис, 2022 14:25
ПУМБ - невже все ж таки так тяжко зробити зміни, щоб у квитанціях на оплату комуналки були прописані показання лічильників? Заплатив, треба через місяць-два щось перевірити, відкриєшь квитанцію, а там тільки сума. За що платив...
Додано: Суб 19 лис, 2022 15:04
Re: ПУМБ
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
Додано: Суб 19 лис, 2022 16:20
Согласен! Показания счётчиков - это самое бесполезное, что может там быть и не нужно. Никогда их не вносил при оплате - глупостями не занимаюсь.
Додано: Суб 19 лис, 2022 16:51
Не всі кияни, не у всіх сервісів в Україні є кабінети.
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:04
Так то воно так - але єдина функція квитанцію про оплату комуналю - це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають і мають фіксуватись де завгодно але не в платіжній квитанції. Нема у постачальника електронного кабінету - то за потреби можна хоч і зошит у клітинку для запису показників завести - то вже діло смаку. Це лише моя особиста думка але згоден з тими хто вважає за непотрібне перевантажувати квитанції таким речами.
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:04
Якщо ці дані є у формі оплати, то логічно, що вони мають бути і у квитанції, бо квитанція виступає підтвердженням оплати, то ж має містити і її параметри. Це як у магазині давали б чек лише з сумою, а перелік продуктів пропонували б фіксувати іншим способом. Якби ці дані були повністю непотрібні, і постачальники б їх не сприймали як один з варіантів подачі даних, то у формі вони б не з'явилися (особливо у ПУМБі).
Про зошит чудова порада, дякую, що хоч на Укрпошту не відправили оплачувати.
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:28
klug от дуже гарно що ви згадали про укрпошту... Розумієте, оті от показники лічильників у квитанціях це тягнеться якраз з тих совкових часів коли люди не мали альтернатив оплати як лише через укрпошту та ощад. Отой совок і привчив заносити у квитанцію усе та по максимуму. Бо так треба було для народного господарства Я добре пам'ятаю часи (друга половина 90х) коли тільки стали з'являтися перші банківські системи оплати за комуналь і мені довелося бути на обласній нараді з цього питання. Так там комунальники якраз тупотіли ніжками і казали що якщо банки не всунуть до квитанції купу усякого непотрібу то вони такі платежі проводити у власних системах обліку просто не будуть. Я пам'ятаю навіть таку чудову пропозицію одного з представників комунальників - зобов'язати банки або приймати платежі виключно по їх паперових квитанціях або друкувати ці самі квитанції самим. Але саме такі - один в один як їх розсилають комунальники. Банки заперечували, що нормативно-правовими актами НБУ передбачені обов'язкові реквізити для квитанцій і вони цих вимог дотримуються а питання показників, повірки лічильників і ще чогось комунальники повинні вирішувати окремо бо це не банківська парафія. Пам'ятаю що нічим хорошим та нарада для комунальників не закінчилась. І, як наслідок, ті що розумніші - пішли по шляху розвитку клієнтських кабінетів, а ті що дурніші і досі колупають пальцем у носі. Але реквізит "показники лічильників" згідно нормативно-правових документів НБУ обов'язковим у формі квитанції про приймання платежу на переказ готівки так і не став. Тому банки мають право включати їх до свої ПТКС виключно на свій розсуд. Ну і можуть не включати, як би незручно це комусь не здавалось
|