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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 323324325326 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 38 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 6 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 38 Додано: Суб 19 лис, 2022 18:51 Alien написав: Тому банки мають право включати їх до свої ПТКС виключно на свій розсуд.Ну і можуть не включати, як би незручно це комусь не здавалось Тому банки мають право включати їх до свої ПТКС виключно на свій розсуд.Ну і можуть не включати, як би незручно це комусь не здавалось

Все вірно.Тому і не сплачував комуналку через ПУМБ. Навіть до всієї тієї історії з фінмоном їхнім.

Є таке поняття як клієнтоорієнтованість і зручність для клієнта.

А так да, і СЕП теж можно впродовж трьох робочих днів відправляти/зараховувати як би незручно це комусь не здавалось.Много що можно якщо клієнти не потрібні . Все вірно.Тому і не сплачував комуналку через ПУМБ.Навіть до всієї тієї історії з фінмоном їхнім.Є таке поняття як клієнтоорієнтованість і зручність для клієнта.А так да, і СЕП теж можно впродовж трьох робочих днів відправляти/зараховувати як би незручно це комусь не здавалось.Много що можно якщо клієнти не потрібні посетитель Повідомлень: 548 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 69 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лис, 2022 22:44 Re: ПУМБ Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку. pavyak

Повідомлень: 2453 З нами з: 15.02.10 Подякував: 27 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лис, 2022 23:57 pavyak написав: Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку. Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку.

Я того місця для експерименту вирішив заплатити податки через ПУМБу і ледь не посивів від результату. До підтвердження показує усе правильно, після підтвердження у платіжці комбінаторний вибух перестановок, при тому, що податкова має дуже конкретне уявлення про те, як має виглядати призначення.



На моє щастя, перші два поля обидва рази були правильні і це усе успішно прожувалося, хоча я вже був морально змирився з тим, що доведеться писати листи з проханнями знайти цього ці покручі та зарахувати руками. Що характерно, відмінити платіж, одразу ж звернувшись до підтримки, уже не можливо, навіть не зважаючи на те, що це був неопераційний час і ПУМБа наврядчи його обробила.



Більше зарікся платит тут щось без кишмишу, бо такі знущання над клієнтами мають бути достойно компенсовані. Я того місця для експерименту вирішив заплатити податки через ПУМБу і ледь не посивів від результату. До підтвердження показує усе правильно, після підтвердження у платіжці комбінаторний вибух перестановок, при тому, що податкова має дуже конкретне уявлення про те, як має виглядати призначення.На моє щастя, перші два поля обидва рази були правильні і це усе успішно прожувалося, хоча я вже був морально змирився з тим, що доведеться писати листи з проханнями знайти цього ці покручі та зарахувати руками. Що характерно, відмінити платіж, одразу ж звернувшись до підтримки, уже не можливо, навіть не зважаючи на те, що це був неопераційний час і ПУМБа наврядчи його обробила.Більше зарікся платит тут щось без кишмишу, бо такі знущання над клієнтами мають бути достойно компенсовані. klug Повідомлень: 7713 З нами з: 18.08.14 Подякував: 322 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 323324325326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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