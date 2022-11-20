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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:51

  Alien написав: Тому банки мають право включати їх до свої ПТКС виключно на свій розсуд.Ну і можуть не включати, як би незручно це комусь не здавалось

Все вірно.Тому і не сплачував комуналку через ПУМБ. :) Навіть до всієї тієї історії з фінмоном їхнім.
Є таке поняття як клієнтоорієнтованість і зручність для клієнта.
А так да, і СЕП теж можно впродовж трьох робочих днів відправляти/зараховувати як би незручно це комусь не здавалось.Много що можно якщо клієнти не потрібні :).
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:44

Re: ПУМБ

Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:57

  pavyak написав:Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку.

Я того місця для експерименту вирішив заплатити податки через ПУМБу і ледь не посивів від результату. До підтвердження показує усе правильно, після підтвердження у платіжці комбінаторний вибух перестановок, при тому, що податкова має дуже конкретне уявлення про те, як має виглядати призначення.

На моє щастя, перші два поля обидва рази були правильні і це усе успішно прожувалося, хоча я вже був морально змирився з тим, що доведеться писати листи з проханнями знайти цього ці покручі та зарахувати руками. Що характерно, відмінити платіж, одразу ж звернувшись до підтримки, уже не можливо, навіть не зважаючи на те, що це був неопераційний час і ПУМБа наврядчи його обробила.

Більше зарікся платит тут щось без кишмишу, бо такі знущання над клієнтами мають бути достойно компенсовані.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 11:43

сьогодні списало 2,21 грн оверу по дебетці :(
ймовірно, десь криво після поповнення "всекарти" (тягнув додатком) пройшла оплата по комуналці.
ніколи такого не було і от знову ...
Чи можливі інші варіанти ?
ПС. За 2 грн. боротись з Євою - це мазохізм. Хоча помагає чарівна фраза 3 рази підряд - "зєднання з оператором"
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 12:08

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:Чи можливі інші варіанти ?
якщо є доступ до веб-версiї пумб-онлайн то там можна залишити повiдомлення, згiдно якого плату за тех.овер за кiлька днiв повернуть. Хоча народ писав що часто-густо пумба сама повертала останнiм часом неправомiрно стягнуту плату за теховер.
Alien
 
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