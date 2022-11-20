pavyak написав:
Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку.
Я того місця для експерименту вирішив заплатити податки через ПУМБу і ледь не посивів від результату. До підтвердження показує усе правильно, після підтвердження у платіжці комбінаторний вибух перестановок, при тому, що податкова має дуже конкретне уявлення про те, як має виглядати призначення.
На моє щастя, перші два поля обидва рази були правильні і це усе успішно прожувалося, хоча я вже був морально змирився з тим, що доведеться писати листи з проханнями знайти цього ці покручі та зарахувати руками. Що характерно, відмінити платіж, одразу ж звернувшись до підтримки, уже не можливо, навіть не зважаючи на те, що це був неопераційний час і ПУМБа наврядчи його обробила.
Більше зарікся платит тут щось без кишмишу, бо такі знущання над клієнтами мають бути достойно компенсовані.