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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:51
Alien написав:
Тому банки мають право включати їх до свої ПТКС виключно на свій розсуд.Ну і можуть не включати, як би незручно це комусь не здавалось
Все вірно.Тому і не сплачував комуналку через ПУМБ.
Навіть до всієї тієї історії з фінмоном їхнім.
Є таке поняття як клієнтоорієнтованість і зручність для клієнта.
А так да, і СЕП теж можно впродовж трьох робочих днів відправляти/зараховувати як би незручно це комусь не здавалось.Много що можно якщо клієнти не потрібні
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Додано: Суб 19 лис, 2022 22:44
Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку.
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pavyak
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Додано: Суб 19 лис, 2022 23:57
pavyak написав:
Минулого місяця створив шаблон на оплату в обленерго та оплатив їм. Цього місяця дивлюсь на цей шаблон ніби все є, але номера особового рахунку я не бачу. Зробив тестовий платіж, на протязі дня гроші повернулись назад. Дивлюсь у квитанції лише частина цифр від особового рахунку.
Я того місця для експерименту вирішив заплатити податки через ПУМБу і ледь не посивів від результату. До підтвердження показує усе правильно, після підтвердження у платіжці комбінаторний вибух перестановок, при тому, що податкова має дуже конкретне уявлення про те, як має виглядати призначення.
На моє щастя, перші два поля обидва рази були правильні і це усе успішно прожувалося, хоча я вже був морально змирився з тим, що доведеться писати листи з проханнями знайти цього ці покручі та зарахувати руками. Що характерно, відмінити платіж, одразу ж звернувшись до підтримки, уже не можливо, навіть не зважаючи на те, що це був неопераційний час і ПУМБа наврядчи його обробила.
Більше зарікся платит тут щось без кишмишу, бо такі знущання над клієнтами мають бути достойно компенсовані.
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klug
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Додано: Нед 20 лис, 2022 11:43
сьогодні списало 2,21 грн оверу по дебетці :(
ймовірно, десь криво після поповнення "всекарти" (тягнув додатком) пройшла оплата по комуналці.
ніколи такого не було і от знову ...
Чи можливі інші варіанти ?
ПС. За 2 грн. боротись з Євою - це мазохізм. Хоча помагає чарівна фраза 3 рази підряд - "зєднання з оператором"
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stas_rst
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:08
stas_rst написав:
Чи можливі інші варіанти ?
якщо є доступ до веб-версiї пумб-онлайн то там можна залишити повiдомлення, згiдно якого плату за тех.овер за кiлька днiв повернуть. Хоча народ писав що часто-густо пумба сама повертала останнiм часом неправомiрно стягнуту плату за теховер.
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Alien
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:22
Alien
дякую. почекаю понеділка
така радість вперше
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stas_rst
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:07
Alien написав:klug
от дуже гарно що ви згадали про укрпошту... Розумієте, оті от показники лічильників у квитанціях це тягнеться якраз з тих совкових часів коли люди не мали альтернатив оплати як лише через укрпошту та ощад. Отой совок і привчив заносити у квитанцію усе та по максимуму. Бо так треба було для народного господарства Я добре пам'ятаю часи (друга половина 90х) коли тільки стали з'являтися перші банківські системи оплати за комуналь і мені довелося бути на обласній нараді з цього питання. Так там комунальники якраз тупотіли ніжками і казали що якщо банки не всунуть до квитанції купу усякого непотрібу то вони такі платежі проводити у власних системах обліку просто не будуть. Я пам'ятаю навіть таку чудову пропозицію одного з представників комунальників - зобов'язати банки або приймати платежі виключно по їх паперових квитанціях або друкувати ці самі квитанції самим. Але саме такі - один в один як їх розсилають комунальники. Банки заперечували, що нормативно-правовими актами НБУ передбачені обов'язкові реквізити для квитанцій і вони цих вимог дотримуються а питання показників, повірки лічильників і ще чогось комунальники повинні вирішувати окремо бо це не банківська парафія. Пам'ятаю що нічим хорошим та нарада для комунальників не закінчилась. І, як наслідок, ті що розумніші - пішли по шляху розвитку клієнтських кабінетів, а ті що дурніші і досі колупають пальцем у носі. Але реквізит "показники лічильників" згідно нормативно-правових документів НБУ обов'язковим у формі квитанції про приймання платежу на переказ готівки так і не став. Тому банки мають право включати їх до свої ПТКС виключно на свій розсуд. Ну і можуть не включати, як би незручно це комусь не здавалось
На финансах пишут так:
"Платіжні квитанції за комунальні послуги — це підтвердження оплати за спожитий газ, електроенергію, воду тощо.
Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, у ній мають бути зазначені показники лічильників, суми до оплати, особисті рахунки та всі реквізити компанії, яка надає послуги.
Ці дані можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки."https://news.finance.ua/ua/dokaz-vashoi ... nyh-posluh
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lara_08
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:34
stas_rst написав:
Такі речі видно у кабінеті користувача сервісу. Нафіга це в платіжці ?
А нафіга мені ще лізти в кабінет? Ще буде видно коли сам приїдешь кудись до водоканалу та спитаєшь. Це мабуть вам подобається, замість одного руху робити шість...
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:37
Alien написав:
це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають
А що ви тоді сплачуєте як не вартість показів лічильника. Ну заплатили ви за воду 100 гривень - що це? За що це? Ви винні чи вам водоканал винен? Чи ви просто платите стільки скільки вам виставляють? Пом'ятаю як РЕС мені виставляв рахунки по 2-3 тисячі...
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:47
lara_08 написав:
На финансах пишут так:
"Платіжні квитанції за комунальні послуги — це підтвердження оплати за спожитий газ, електроенергію, воду тощо.
Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, у ній мають бути зазначені показники лічильників, суми до оплати, особисті рахунки та всі реквізити компанії, яка надає послуги.
Ці дані можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки."
На заборі три літери написоно а під забором дрова лежать. Подумайте самі як наявність показників у квитанції про оплату може надати їй юридичну силу і чому цієї сили буде позбавлена квитанція без показників? Далі цікавіше як наявність відсутність показів може буди підтвердженням платежу у випадку суперечки? Підтвердженням платежу є квитанція і ніяк не покази лічильників. "Не читайте до обіду радянських газет".
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Alien
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