Charter написав:
А що ви тоді сплачуєте як не вартість показів лічильника. Ну заплатили ви за воду 100 гривень - що це? За що це? Ви винні чи вам водоканал винен? Чи ви просто платите стільки скільки вам виставляють? Пом'ятаю як РЕС мені виставляв рахунки по 2-3 тисячі...
Може я для вас відкрию велику таємницю але сплачувати можна борг частково або повністю, поточні борги і борги попередніх періодів, можна сплачувати узгоджену суму з комунальниками і навіть люди можуть платити послуги наперед - показники лічильників у більшості випадків абсолютно ні до чого. До того ж загальновідома практика коли система не пропускає платіж без показників лічильника (є й таке) кмітливі люди ставлять зазвичай показники 0 та 1 - платіж проходить і зараховується як треба. Я розумію що совок він сидить глибоко і розлучатись із ним не хочеться але об'єктивна реальність така що для показників лічильників існують відповідні реєстри обліку і саме там їм і місце. Квитанція ж вона більше про факт оплати грошових коштів, а не про споживання послуг. Нагадаю що у квитанціях на різні комунальні послуги є ще багато показників від яких залежить розмір оплати - наприклад кількість проживаючих, плода загальна та корисна, загальні показники лічильників вцілому по багатоквартирному дому, тарифи на газ, тепло, воду, стоки, вивезення сміття, калорійність палива та ін. Ви ж їх не зазначаєте у квитанції. А вони не менш важливі ніж показники лічильників. Сподіваюсь ні в кого не виникає наснаги включати усе це до квитанцій? Питання риторичне