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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 324325326327 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 39 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 6 2- Погане. Некомпетентне. 10% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 7 Всього голосів : 39 Додано: Нед 20 лис, 2022 14:59 Charter написав: Alien написав: це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають

А що ви тоді сплачуєте як не вартість показів лічильника. Ну заплатили ви за воду 100 гривень - що це? За що це? Ви винні чи вам водоканал винен? Чи ви просто платите стільки скільки вам виставляють? Пом'ятаю як РЕС мені виставляв рахунки по 2-3 тисячі... А що ви тоді сплачуєте як не вартість показів лічильника. Ну заплатили ви за воду 100 гривень - що це? За що це? Ви винні чи вам водоканал винен? Чи ви просто платите стільки скільки вам виставляють? Пом'ятаю як РЕС мені виставляв рахунки по 2-3 тисячі...

Може я для вас відкрию велику таємницю але сплачувати можна борг частково або повністю, поточні борги і борги попередніх періодів, можна сплачувати узгоджену суму з комунальниками і навіть люди можуть платити послуги наперед - показники лічильників у більшості випадків абсолютно ні до чого. До того ж загальновідома практика коли система не пропускає платіж без показників лічильника (є й таке) кмітливі люди ставлять зазвичай показники 0 та 1 - платіж проходить і зараховується як треба. Я розумію що совок він сидить глибоко і розлучатись із ним не хочеться але об'єктивна реальність така що для показників лічильників існують відповідні реєстри обліку і саме там їм і місце. Квитанція ж вона більше про факт оплати грошових коштів, а не про споживання послуг. Нагадаю що у квитанціях на різні комунальні послуги є ще багато показників від яких залежить розмір оплати - наприклад кількість проживаючих, плода загальна та корисна, загальні показники лічильників вцілому по багатоквартирному дому, тарифи на газ, тепло, воду, стоки, вивезення сміття, калорійність палива та ін. Ви ж їх не зазначаєте у квитанції. А вони не менш важливі ніж показники лічильників. Сподіваюсь ні в кого не виникає наснаги включати усе це до квитанцій? Питання риторичне Може я для вас відкрию велику таємницю але сплачувати можна борг частково або повністю, поточні борги і борги попередніх періодів, можна сплачувати узгоджену суму з комунальниками і навіть люди можуть платити послуги наперед - показники лічильників у більшості випадків абсолютно ні до чого. До того ж загальновідома практика коли система не пропускає платіж без показників лічильника (є й таке) кмітливі люди ставлять зазвичай показники 0 та 1 - платіж проходить і зараховується як треба. Я розумію що совок він сидить глибоко і розлучатись із ним не хочеться але об'єктивна реальність така що для показників лічильників існують відповідні реєстри обліку і саме там їм і місце. Квитанція ж вона більше про факт оплати грошових коштів, а не про споживання послуг. Нагадаю що у квитанціях на різні комунальні послуги є ще багато показників від яких залежить розмір оплати - наприклад кількість проживаючих, плода загальна та корисна, загальні показники лічильників вцілому по багатоквартирному дому, тарифи на газ, тепло, воду, стоки, вивезення сміття, калорійність палива та ін. Ви ж їх не зазначаєте у квитанції. А вони не менш важливі ніж показники лічильників. Сподіваюсь ні в кого не виникає наснаги включати усе це до квитанцій? Питання риторичне Alien Повідомлень: 881 З нами з: 12.01.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лис, 2022 19:23 bryz написав: wildlynx Вчора розраховувався всеКарта гривнева, в Німеччині. Кошти були зарезервовані, але кешбек зразу нарахували. Вчора розраховувався всеКарта гривнева, в Німеччині. Кошти були зарезервовані, але кешбек зразу нарахували.



Так, по іншій оплаті вже так само нарахували миттєво. Мабуть у попередньому випадку дійсно не той MCC, що очікувався. Так, по іншій оплаті вже так само нарахували миттєво. Мабуть у попередньому випадку дійсно не той MCC, що очікувався. wildlynx Повідомлень: 154 З нами з: 14.04.16 Подякував: 118 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 324325326327 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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