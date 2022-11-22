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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:59
Charter написав: Alien написав:
це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають
А що ви тоді сплачуєте як не вартість показів лічильника. Ну заплатили ви за воду 100 гривень - що це? За що це? Ви винні чи вам водоканал винен? Чи ви просто платите стільки скільки вам виставляють? Пом'ятаю як РЕС мені виставляв рахунки по 2-3 тисячі...
Може я для вас відкрию велику таємницю але сплачувати можна борг частково або повністю, поточні борги і борги попередніх періодів, можна сплачувати узгоджену суму з комунальниками і навіть люди можуть платити послуги наперед - показники лічильників у більшості випадків абсолютно ні до чого. До того ж загальновідома практика коли система не пропускає платіж без показників лічильника (є й таке) кмітливі люди ставлять зазвичай показники 0 та 1 - платіж проходить і зараховується як треба. Я розумію що совок він сидить глибоко і розлучатись із ним не хочеться але об'єктивна реальність така що для показників лічильників існують відповідні реєстри обліку і саме там їм і місце. Квитанція ж вона більше про факт оплати грошових коштів, а не про споживання послуг. Нагадаю що у квитанціях на різні комунальні послуги є ще багато показників від яких залежить розмір оплати - наприклад кількість проживаючих, плода загальна та корисна, загальні показники лічильників вцілому по багатоквартирному дому, тарифи на газ, тепло, воду, стоки, вивезення сміття, калорійність палива та ін. Ви ж їх не зазначаєте у квитанції. А вони не менш важливі ніж показники лічильників. Сподіваюсь ні в кого не виникає наснаги включати усе це до квитанцій? Питання риторичне
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:23
bryz написав:wildlynx
Вчора розраховувався всеКарта гривнева, в Німеччині. Кошти були зарезервовані, але кешбек зразу нарахували.
Так, по іншій оплаті вже так само нарахували миттєво. Мабуть у попередньому випадку дійсно не той MCC, що очікувався.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:55
Соціальний проєкт «Ми однієї крові», ініційований ПУМБ, за допомогою замовлень патріотичного мерчу Lifesavingmerch збирає кошти на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників України. А відтепер – ще й допомагає зігріти українців та подарувати їм таку необхідну для життя й роботи електроенергію.
Для цього Lifesavingmerch та ритейлер COMFY об’єдналися напередодні щорічного періоду розпродажів Black Friday. Втім, організатори акції пропонують замовникам мерчу не знижки, а подарунки-подяки, що стануть корисними для життя і роботи в наш непростий час.
Для участі в акції впродовж тижня з 21.11.2022 по 27.11.2022 зробіть замовлення речей та аксесуарів українських виробників з унікальним дизайном на одній із запропонованих сторінок та локацій.
Подробиці акції: https://news.finance.ua/ua/tyzhden-vdya ... h-ta-comfy
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