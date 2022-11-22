Додано: Нед 20 лис, 2022 14:59

Charter написав: Alien написав: це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають це підтвердження факту оплати певної дати певній організації на певні реквізити за певну послугу. То навіщо туди пхати те що не властиве цьому документу? Вважаю що показники лічильників до факту оплати відношення не мають

А що ви тоді сплачуєте як не вартість показів лічильника. Ну заплатили ви за воду 100 гривень - що це? За що це? Ви винні чи вам водоканал винен? Чи ви просто платите стільки скільки вам виставляють? Пом'ятаю як РЕС мені виставляв рахунки по 2-3 тисячі... А що ви тоді сплачуєте як не вартість показів лічильника. Ну заплатили ви за воду 100 гривень - що це? За що це? Ви винні чи вам водоканал винен? Чи ви просто платите стільки скільки вам виставляють? Пом'ятаю як РЕС мені виставляв рахунки по 2-3 тисячі...

Може я для вас відкрию велику таємницю але сплачувати можна борг частково або повністю, поточні борги і борги попередніх періодів, можна сплачувати узгоджену суму з комунальниками і навіть люди можуть платити послуги наперед - показники лічильників у більшості випадків абсолютно ні до чого. До того ж загальновідома практика коли система не пропускає платіж без показників лічильника (є й таке) кмітливі люди ставлять зазвичай показники 0 та 1 - платіж проходить і зараховується як треба. Я розумію що совок він сидить глибоко і розлучатись із ним не хочеться але об'єктивна реальність така що для показників лічильників існують відповідні реєстри обліку і саме там їм і місце. Квитанція ж вона більше про факт оплати грошових коштів, а не про споживання послуг. Нагадаю що у квитанціях на різні комунальні послуги є ще багато показників від яких залежить розмір оплати - наприклад кількість проживаючих, плода загальна та корисна, загальні показники лічильників вцілому по багатоквартирному дому, тарифи на газ, тепло, воду, стоки, вивезення сміття, калорійність палива та ін. Ви ж їх не зазначаєте у квитанції. А вони не менш важливі ніж показники лічильників. Сподіваюсь ні в кого не виникає наснаги включати усе це до квитанцій? Питання риторичне