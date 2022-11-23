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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лис, 2022 10:02
PUMB написав: sens написав:
Доброго,по закінченні строку,які необхідно виконати умови для отримання готівки
Вітаємо! Якщо Ви бажаєте зняти готівку євро або долар від 2000 у.о., потрібно замовляти через ГЛ.
підкажіть в якому документі банку це прописано буквою?
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