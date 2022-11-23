підкажіть в якому документі банку це прописано буквою?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лис, 2022 10:02
Додано: Сер 23 лис, 2022 17:09
Через військову агресію Росії проти України, значно ускладнилася логістика поставок готівкової валюти. У той же час різко зріс попит на готівкову валюту. І це спричинило необхідність попереднього замовлення клієнтами валюти.
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