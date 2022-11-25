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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:02

  PUMB написав:
  sens написав:Доброго,по закінченні строку,які необхідно виконати умови для отримання готівки

Вітаємо! Якщо Ви бажаєте зняти готівку євро або долар від 2000 у.о., потрібно замовляти через ГЛ.


підкажіть в якому документі банку це прописано буквою?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 17:09

  greenozon написав:
  PUMB написав:
  sens написав:Доброго,по закінченні строку,які необхідно виконати умови для отримання готівки

Вітаємо! Якщо Ви бажаєте зняти готівку євро або долар від 2000 у.о., потрібно замовляти через ГЛ.


підкажіть в якому документі банку це прописано буквою?


Через військову агресію Росії проти України, значно ускладнилася логістика поставок готівкової валюти. У той же час різко зріс попит на готівкову валюту. І це спричинило необхідність попереднього замовлення клієнтами валюти.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:10

PUMB а нормативний документ то який?
Чому при закінченні депозиту гарячка сама не подзвонить клієнту і не поцікавиться, куди йому підвезти і на котру годину?
ScaryBee
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