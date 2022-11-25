підкажіть в якому документі банку це прописано буквою?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лис, 2022 10:02
Додано: Сер 23 лис, 2022 17:09
Через військову агресію Росії проти України, значно ускладнилася логістика поставок готівкової валюти. У той же час різко зріс попит на готівкову валюту. І це спричинило необхідність попереднього замовлення клієнтами валюти.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:10
PUMB а нормативний документ то який?
Чому при закінченні депозиту гарячка сама не подзвонить клієнту і не поцікавиться, куди йому підвезти і на котру годину?
Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:03
Давненько сюди не заходив. Зайшов, почитав останні сторінки, та бачу нічого не змінилось, віз і нині там Видача валюти після закінчення депозиту - повний бардак. Комуналка в додатку - повний бардак. Одним словом - СТАБІЛЬНІСТЬ!
Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:59
Re: ПУМБ
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