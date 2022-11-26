підкажіть в якому документі банку це прописано буквою?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лис, 2022 10:02
Додано: Сер 23 лис, 2022 17:09
Через військову агресію Росії проти України, значно ускладнилася логістика поставок готівкової валюти. У той же час різко зріс попит на готівкову валюту. І це спричинило необхідність попереднього замовлення клієнтами валюти.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:10
PUMB а нормативний документ то який?
Чому при закінченні депозиту гарячка сама не подзвонить клієнту і не поцікавиться, куди йому підвезти і на котру годину?
Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:03
Давненько сюди не заходив. Зайшов, почитав останні сторінки, та бачу нічого не змінилось, віз і нині там Видача валюти після закінчення депозиту - повний бардак. Комуналка в додатку - повний бардак. Одним словом - СТАБІЛЬНІСТЬ!
Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:59
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:53
Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:21
Re: ПУМБ
Пройшов тиждень і повернувся платіж за опалення. За електрику я так і не зміг оплатити ПУМБ тупо ломає шаблон. Вже ручками ввожу реквізити, але йде повернення. Мені цей мазохізм набрид.
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:53
Вчера случайно попал в отделение на Соборности в момент наличия ээ. Милое обслуживание ❤ Даже воспользовался точкой незламности в виде хорошего инета. А то старлинк имеет некоторые ограничения.
А операционистки, вероятно, имеют возможность работать со смартфона без ээ.
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:45
если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?
Зараз переглядають цей форум: korzviktor20 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|