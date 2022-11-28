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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 13:30
Ромасик написав:
А операционистки, вероятно, имеют возможность работать со смартфона без ээ.
да,они на личном мобильном инете-восстанавливал акк и получал новую дебетку в ноябре для декабря,только кассы не работают
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Мизантрóп
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Додано: Суб 26 лис, 2022 14:13
Мизантрóп написав: Ромасик написав:
А операционистки, вероятно, имеют возможность работать со смартфона без ээ.
да,они на личном мобильном инете-восстанавливал акк и получал новую дебетку в ноябре для декабря,только кассы не работают
Кассы то для любителей никому ненужного папиру и свидетелей финмона
Либо в дежурную часть на Андреевский, 4
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Ромасик
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Додано: Суб 26 лис, 2022 15:00
Ласкаво просимо в клуб БДСМ. Ой вибачайюсь, комуналка від ПУМБ.
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root
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Додано: Суб 26 лис, 2022 16:15
flysoulfly написав:
если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?
С воскресенья, ПУМБ не обращает внимание на выходные.
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 28 лис, 2022 08:54
flysoulfly написав:
если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?
А что за +1% ,как надо с бубном танцевать?
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THB
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:25
THB написав: flysoulfly написав:
если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?
А что за +1% ,как надо с бубном танцевать?
Это для получателей вкладов лопнувших банков через пумб.
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Порт
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:59
Порт написав:
Это для получателей вкладов лопнувших банков через пумб.
Не обязательно. Есть просто индивидуальные предложения на усмотрение банка (видно в приложении)
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Habib
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:59
Порт написав: THB написав: flysoulfly написав:
если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?
А что за +1% ,как надо с бубном танцевать?
Это для получателей вкладов лопнувших банков через пумб.
я никак не танцевал и я не получатель тут нискакихлопнувшихчерезпумб .
просто в аппке в сообщениях прочитал это предложение банка, с редиректом прямо на вкладку выбора и открытия депозитов
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flysoulfly
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