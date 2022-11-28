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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329

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ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:30

Re: ПУМБ

  Ромасик написав:А операционистки, вероятно, имеют возможность работать со смартфона без ээ.
да,они на личном мобильном инете-восстанавливал акк и получал новую дебетку в ноябре для декабря,только кассы не работают
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 14:13

  Мизантрóп написав:
  Ромасик написав:А операционистки, вероятно, имеют возможность работать со смартфона без ээ.
да,они на личном мобильном инете-восстанавливал акк и получал новую дебетку в ноябре для декабря,только кассы не работают

Кассы то для любителей никому ненужного папиру и свидетелей финмона :lol:

Либо в дежурную часть на Андреевский, 4
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 15:00

Ласкаво просимо в клуб БДСМ. Ой вибачайюсь, комуналка від ПУМБ.
root
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:15

  flysoulfly написав:если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?

С воскресенья, ПУМБ не обращает внимание на выходные.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 08:54

  flysoulfly написав:если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?

А что за +1% ,как надо с бубном танцевать?
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:25

  THB написав:
  flysoulfly написав:если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?

А что за +1% ,как надо с бубном танцевать?

Это для получателей вкладов лопнувших банков через пумб.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:59

  Порт написав:Это для получателей вкладов лопнувших банков через пумб.

Не обязательно. Есть просто индивидуальные предложения на усмотрение банка (видно в приложении)
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:59

  Порт написав:
  THB написав:
  flysoulfly написав:если сейчас, в субботу, открыть онлайн депо "Сталевий"+1% - проценты начнут начислять с воскресенья или понедельника?

А что за +1% ,как надо с бубном танцевать?

Это для получателей вкладов лопнувших банков через пумб.

я никак не танцевал и я не получатель тут нискакихлопнувшихчерезпумб .
просто в аппке в сообщениях прочитал это предложение банка, с редиректом прямо на вкладку выбора и открытия депозитов
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:44

Re: ПУМБ

  Порт написав:Это для получателей вкладов лопнувших банков через пумб.

с какой єто дати?
мне ранее говорили - 16%% , ето потолок для ПУМБ .
хоть ти и ветеран куликовской битви.
------------
Копійка до Копійки.
Тілько ПУМБА нарисувала 5% за комуналь, то відразу у всіх охочих виникло бажання проплатити . ІТОГО - 500 карабасиків кешбьеку. Дякую Першому універсальному.
Goodman
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