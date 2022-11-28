Нет никакой связи с ветеранством и шрамами.
Просто нужно перется в отделение , под обстрелами, отключениями света и преодолевая заградотряди военкоматов.
(не варто терпіти такі ризики - там всього близько 1600 грн в рік різниці, можна перекрити комуналкою і спокійними нервами)
Когда заводили "СТАЛЕВИЙ" , прямим текстом указали, что в мобильном приложении только ВИЛЬНИЙ и СТАЛЕВИЙ.
с сайта " Депозит доступний для відкриття лише у відділеннях банку для фізичних осіб, що отримують через ПУМБ відшкодування Фонду гарантування вкладів"