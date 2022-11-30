RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:46

Re: ПУМБ

  Порт написав:Если вы таковым не являетесь, в аппке он не отображается. Называется надёжный.

Нет никакой связи с ветеранством и шрамами.
Просто нужно перется в отделение , под обстрелами, отключениями света и преодолевая заградотряди военкоматов.
(не варто терпіти такі ризики - там всього близько 1600 грн в рік різниці, можна перекрити комуналкою і спокійними нервами)
Когда заводили "СТАЛЕВИЙ" , прямим текстом указали, что в мобильном приложении только ВИЛЬНИЙ и СТАЛЕВИЙ.

с сайта " Депозит доступний для відкриття лише у відділеннях банку для фізичних осіб, що отримують через ПУМБ відшкодування Фонду гарантування вкладів"
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:15

  Goodman написав:
  Порт написав:Если вы таковым не являетесь, в аппке он не отображается. Называется надёжный.

Нет никакой связи с ветеранством и шрамами.
Просто нужно перется в отделение , под обстрелами, отключениями света и преодолевая заградотряди военкоматов.
(не варто терпіти такі ризики - там всього близько 1600 грн в рік різниці, можна перекрити комуналкою і спокійними нервами)
Когда заводили "СТАЛЕВИЙ" , прямим текстом указали, что в мобильном приложении только ВИЛЬНИЙ и СТАЛЕВИЙ.

с сайта " Депозит доступний для відкриття лише у відділеннях банку для фізичних осіб, що отримують через ПУМБ відшкодування Фонду гарантування вкладів"

Никакого чувства юмора.
Порт
 
Повідомлень: 948
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:03

Re: ПУМБ

  Порт написав:Никакого чувства юмора.

пробач, недооценил. стареююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:38

  stas_rst написав:Alien дякую. почекаю понеділка :) така радість вперше

овер сторнували?

upd в мене сторнували самостійно
KVV
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 29.11.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 00:17

Re: ПУМБ

KVV написав:
  stas_rst написав:Alien дякую. почекаю понеділка :) така радість вперше

овер сторнували?

upd в мене сторнували самостійно
Так. По заявці.
В от комуналь по шаблону охорони, який пропонує сам банк у рекомендованих , так і не нарахували .
Жлоби
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 27.02.19
Подякував: 848 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:23

Доброго ранку,
офіційний представник, підкажіть дещо.

всеКАРТА в USD, знімати готівку в касі банка можна без % якщо за останній місяць на рахунках було 500+ долярів.

Я не дотримувався цього правила.

А якщо я хочу зняти гривнями по касовому курсу USD купівлі цією ж карткою. То можна без % ?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 04.03.15
Подякував: 221 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 327328329330
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, maxstar, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.