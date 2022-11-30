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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:46

Re: ПУМБ

  Порт написав:Если вы таковым не являетесь, в аппке он не отображается. Называется надёжный.

Нет никакой связи с ветеранством и шрамами.
Просто нужно перется в отделение , под обстрелами, отключениями света и преодолевая заградотряди военкоматов.
(не варто терпіти такі ризики - там всього близько 1600 грн в рік різниці, можна перекрити комуналкою і спокійними нервами)
Когда заводили "СТАЛЕВИЙ" , прямим текстом указали, что в мобильном приложении только ВИЛЬНИЙ и СТАЛЕВИЙ.

с сайта " Депозит доступний для відкриття лише у відділеннях банку для фізичних осіб, що отримують через ПУМБ відшкодування Фонду гарантування вкладів"
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:15

  Goodman написав:
  Порт написав:Если вы таковым не являетесь, в аппке он не отображается. Называется надёжный.

Нет никакой связи с ветеранством и шрамами.
Просто нужно перется в отделение , под обстрелами, отключениями света и преодолевая заградотряди военкоматов.
(не варто терпіти такі ризики - там всього близько 1600 грн в рік різниці, можна перекрити комуналкою і спокійними нервами)
Когда заводили "СТАЛЕВИЙ" , прямим текстом указали, что в мобильном приложении только ВИЛЬНИЙ и СТАЛЕВИЙ.

с сайта " Депозит доступний для відкриття лише у відділеннях банку для фізичних осіб, що отримують через ПУМБ відшкодування Фонду гарантування вкладів"

Никакого чувства юмора.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:03

Re: ПУМБ

  Порт написав:Никакого чувства юмора.

пробач, недооценил. стареююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:38

  stas_rst написав:Alien дякую. почекаю понеділка :) така радість вперше

овер сторнували?

upd в мене сторнували самостійно
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 00:17

Re: ПУМБ

KVV написав:
  stas_rst написав:Alien дякую. почекаю понеділка :) така радість вперше

овер сторнували?

upd в мене сторнували самостійно
Так. По заявці.
В от комуналь по шаблону охорони, який пропонує сам банк у рекомендованих , так і не нарахували .
Жлоби
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:23

Доброго ранку,
офіційний представник, підкажіть дещо.

всеКАРТА в USD, знімати готівку в касі банка можна без % якщо за останній місяць на рахунках було 500+ долярів.

Я не дотримувався цього правила.

А якщо я хочу зняти гривнями по касовому курсу USD купівлі цією ж карткою. То можна без % ?
root
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:18

Re: ПУМБ

  root написав:всеКАРТА в USD, знімати готівку в касі банка можна без % якщо за останній місяць на рахунках було 500+ долярів.

Я не дотримувався цього правила.

А якщо я хочу зняти гривнями по касовому курсу USD купівлі цією ж карткою. То можна без % ?

Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:49

Re: ПУМБ

Вітаю. Ще невідомо які категорії кешбеку будуть у грудні?
_PORT_UA
 
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  #<1 ... 327328329330
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