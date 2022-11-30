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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:46
Порт написав:
Если вы таковым не являетесь, в аппке он не отображается. Называется надёжный.
Нет никакой связи с ветеранством и шрамами.
Просто нужно перется в отделение , под обстрелами, отключениями света и преодолевая заградотряди военкоматов.
(не варто терпіти такі ризики - там всього близько 1600 грн в рік різниці, можна перекрити комуналкою і спокійними нервами)
Когда заводили "СТАЛЕВИЙ" , прямим текстом указали, что в мобильном приложении только ВИЛЬНИЙ и СТАЛЕВИЙ.
с сайта " Депозит доступний для відкриття лише у відділеннях банку для фізичних осіб, що отримують через ПУМБ відшкодування Фонду гарантування вкладів"
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Goodman
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Додано: Пон 28 лис, 2022 23:15
Goodman написав: Порт написав:
Если вы таковым не являетесь, в аппке он не отображается. Называется надёжный.
Нет никакой связи с ветеранством и шрамами.
Просто нужно перется в отделение , под обстрелами, отключениями света и преодолевая заградотряди военкоматов.
(не варто терпіти такі ризики - там всього близько 1600 грн в рік різниці, можна перекрити комуналкою і спокійними нервами)
Когда заводили "СТАЛЕВИЙ" , прямим текстом указали, что в мобильном приложении только ВИЛЬНИЙ и СТАЛЕВИЙ.
с сайта " Депозит доступний для відкриття лише у відділеннях банку для фізичних осіб, що отримують через ПУМБ відшкодування Фонду гарантування вкладів"
Никакого чувства юмора.
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Порт
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Додано: Вів 29 лис, 2022 00:03
Порт написав:
Никакого чувства юмора.
пробач, недооценил. стареююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
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Goodman
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Додано: Вів 29 лис, 2022 10:38
stas_rst написав:Alien
дякую. почекаю понеділка
така радість вперше
овер сторнували?
upd в мене сторнували самостійно
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KVV
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Додано: Сер 30 лис, 2022 00:17
KVV написав: stas_rst написав:Alien
дякую. почекаю понеділка
така радість вперше
овер сторнували?
upd в мене сторнували самостійно
Так. По заявці.
В от комуналь по шаблону охорони, який пропонує сам банк у рекомендованих , так і не нарахували .
Жлоби
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stas_rst
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1
Додано: Сер 30 лис, 2022 08:23
Доброго ранку,
офіційний представник, підкажіть дещо.
всеКАРТА в USD, знімати готівку в касі банка можна без % якщо за останній місяць на рахунках було 500+ долярів.
Я не дотримувався цього правила.
А якщо я хочу зняти гривнями по касовому курсу USD купівлі цією ж карткою. То можна без % ?
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root
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:18
root написав:
всеКАРТА в USD, знімати готівку в касі банка можна без % якщо за останній місяць на рахунках було 500+ долярів.
Я не дотримувався цього правила.
А якщо я хочу зняти гривнями по касовому курсу USD купівлі цією ж карткою. То можна без % ?
Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.
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PUMB
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:49
Вітаю. Ще невідомо які категорії кешбеку будуть у грудні?
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_PORT_UA
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