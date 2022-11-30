RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:31

  flysoulfly написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Ще невідомо які категорії кешбеку будуть у грудні?
відомо, що кожному - не як іншому клієнту.
Just personal casino.

Бывают утечки довольно точных инсайдов
Habib
 
Повідомлень: 14
З нами з: 18.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:57

  lara_08 написав:А деяких можуть продовжити держати в карцері.


Завтра особисто у вас все буде прекрасно.
Досить вже нудити, дочекайтеся 24г00хв
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:30

  PUMB написав:Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.


Дякую.
А гривні можна не замовляти?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 04.03.15
Подякував: 221 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:35

  idealstorm написав:
  lara_08 написав:А деяких можуть продовжити держати в карцері.

Завтра особисто у вас все буде прекрасно.
умеете и в гороскопы? :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 13.01.09
Подякував: 502 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:36

  root написав:
  PUMB написав:Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.


А гривні можна не замовляти?
а можна замовити й не забрати?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 13.01.09
Подякував: 502 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 328329330331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2026)
30.11.2022 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.