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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:31

  flysoulfly написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Ще невідомо які категорії кешбеку будуть у грудні?
відомо, що кожному - не як іншому клієнту.
Just personal casino.

Бывают утечки довольно точных инсайдов
Habib
 
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:30

  PUMB написав:Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.


Дякую.
А гривні можна не замовляти?
root
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:36

  root написав:
  PUMB написав:Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.


А гривні можна не замовляти?
а можна замовити й не забрати?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:31

  lara_08 написав:А деяких можуть продовжити держати в карцері.


Витирають повідомлення.

Особисто для вас завтра все буде добре.
І досить вже нудити, дочекайтесь 24г00хв
idealstorm
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  #<1 ... 328329330331
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