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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 16:31
flysoulfly написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Ще невідомо які категорії кешбеку будуть у грудні?
відомо, що кожному - не як іншому клієнту.
Just personal casino.
Бывают утечки довольно точных инсайдов
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:30
PUMB написав:
Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.
Дякую.
А гривні можна не замовляти?
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:36
root написав: PUMB написав:
Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.
А гривні можна не замовляти?
а можна замовити й не забрати?
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Додано: Сер 30 лис, 2022 20:31
lara_08 написав:
А деяких можуть продовжити держати в карцері.
Витирають повідомлення.
Особисто для вас завтра все буде добре.
І досить вже нудити, дочекайтесь 24г00хв
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:38
flysoulfly написав:
а можна замовити й не забрати
А чому б і ні? Як пан забажає.
Але я про інше, малось на увазі що не потрібно чи потрібно, замовляти саме гривневу готівку.
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