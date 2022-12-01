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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:31

  flysoulfly написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Ще невідомо які категорії кешбеку будуть у грудні?
відомо, що кожному - не як іншому клієнту.
Just personal casino.

Бывают утечки довольно точных инсайдов
Habib
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:30

  PUMB написав:Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.


Дякую.
А гривні можна не замовляти?
root
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:36

  root написав:
  PUMB написав:Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.


А гривні можна не замовляти?
а можна замовити й не забрати?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:38

  flysoulfly написав:а можна замовити й не забрати

А чому б і ні? Як пан забажає. :mrgreen:

Але я про інше, малось на увазі що не потрібно чи потрібно, замовляти саме гривневу готівку.
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:41

Re: ПУМБ

комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:52

  Мизантрóп написав:комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред


в Аккорде еда 2% тут 1% и за свои
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:32

  cohan написав:
  Мизантрóп написав:комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред


в Аккорде еда 2% тут 1% и за свои

Харчи в Сильпо на долго проплачены :lol:
нам хлеба не надо-работу давай© остальные в обзоре https://telegra.ph/Keshbek--gruden-2022-11-25
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:53

грудень пропащий

як знав, що викине коники пумбяша - дали кешбек на комуналь 2%
проти листопада , де було 5. Нічого......... в листопаді проплатили наперед.
депозитка полежить на полочці.
Goodman
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