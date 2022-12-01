ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 16:31
flysoulfly написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Ще невідомо які категорії кешбеку будуть у грудні?
відомо, що кожному - не як іншому клієнту.
Just personal casino.
Бывают утечки довольно точных инсайдов
Habib
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:30
PUMB написав:
Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.
Дякую.
А гривні можна не замовляти?
root
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:36
root написав: PUMB написав:
Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.
А гривні можна не замовляти?
а можна замовити й не забрати?
flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:38
flysoulfly написав:
а можна замовити й не забрати
А чому б і ні? Як пан забажає.
Але я про інше, малось на увазі що не потрібно чи потрібно, замовляти саме гривневу готівку.
root
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Додано: Чет 01 гру, 2022 00:41
комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
Мизантрóп
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Додано: Чет 01 гру, 2022 00:52
Мизантрóп написав:
комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
в Аккорде еда 2% тут 1% и за свои
cohan
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Додано: Чет 01 гру, 2022 01:32
cohan написав: Мизантрóп написав:
комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
в Аккорде еда 2% тут 1% и за свои
Харчи в Сильпо на долго проплачены
нам хлеба не надо-работу давай© остальные в обзоре
https://telegra.ph/Keshbek--gruden-2022-11-25
Мизантрóп
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Додано: Чет 01 гру, 2022 01:53
як знав, що викине коники пумбяша - дали кешбек на комуналь 2%
проти листопада , де було 5. Нічого......... в листопаді проплатили наперед. депозитка полежить на полочці.
Goodman
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Додано: Чет 01 гру, 2022 06:10
Ну, что... Три месяца на полке - и ПУМБ сдался. Вернул банковский кешбэк.
В связи с этим вопрос. А можно одновременно и кредиткой, и дебеткой платить? Тут не так, как у Мони, что если минус на кредитке - то начисляется по минимальной ставке?
Искатель
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Додано: Чет 01 гру, 2022 06:31
Искатель написав:
Ну, что... Три месяца на полке - и ПУМБ сдался. Вернул банковский кешбэк.
В связи с этим вопрос. А можно одновременно и кредиткой, и дебеткой платить? Тут не так, как у Мони, что если минус на кредитке - то начисляется по минимальной ставке?
Я так зрозумів що пумба усім повернула кешбек. І хто був на поличці і хто ні. Просто повернула усім те що в минулому місяці давала як "знижений" кешбек. Так що тут особливих заслуг вважаю тих хто тримав картку на поличці немає.
Щодо ваших питань:
- одночасно платити і дебеткою і кредиткою тут можна
- тут не так як у моні
Alien
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