Возврат жестокий. 0,3% кредитными это просто взрыв на рынке кредитования.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:00
Возврат жестокий. 0,3% кредитными это просто взрыв на рынке кредитования.
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:16
Подскажите, пожалуйста, какие здесь лимиты на выталкивание р2р (за раз/ за день)? Всекарта
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