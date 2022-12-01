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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:00

  Искатель написав:Ну, что... Три месяца на полке - и ПУМБ сдался. Вернул банковский кешбэк.

В связи с этим вопрос. А можно одновременно и кредиткой, и дебеткой платить? Тут не так, как у Мони, что если минус на кредитке - то начисляется по минимальной ставке?


Возврат жестокий. 0,3% кредитными это просто взрыв на рынке кредитования. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:16

Подскажите, пожалуйста, какие здесь лимиты на выталкивание р2р (за раз/ за день)? Всекарта
Ромасик
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  #<1 ... 329330331332
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