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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:00
Искатель написав:
Ну, что... Три месяца на полке - и ПУМБ сдался. Вернул банковский кешбэк.
В связи с этим вопрос. А можно одновременно и кредиткой, и дебеткой платить? Тут не так, как у Мони, что если минус на кредитке - то начисляется по минимальной ставке?
Возврат жестокий. 0,3% кредитными это просто взрыв на рынке кредитования.
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Ratatui
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Додано: Чет 01 гру, 2022 10:16
Подскажите, пожалуйста, какие здесь лимиты на выталкивание р2р (за раз/ за день)? Всекарта
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Ромасик
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Додано: Чет 01 гру, 2022 12:55
Искатель написав:
Ну, что... Три месяца на полке - и ПУМБ сдался. Вернул банковский кешбэк.
Хм, а сколько же надо держать карты на полке, чтобы вернули и веб версию ПУМБ-онлайн? А не продолжали навязывать это мобильное приложение. В веб кабинете очень удобно было платить за ту же коммуналь. Ну что же, пусть тогда карты еще полежат на полочке, подождем.
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yuri_m
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:07
PUMB написав: root написав:
всеКАРТА в USD, знімати готівку в касі банка можна без % якщо за останній місяць на рахунках було 500+ долярів.
Я не дотримувався цього правила.
А якщо я хочу зняти гривнями по касовому курсу USD купівлі цією ж карткою. То можна без % ?
Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.
я так і не зрозумів комісію за перші 2 зняття $ відмінили для всіх
чи потрібно тримати 500 $ місяць на рахунку ?
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J
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:01
Мизантрóп написав:
комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.
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lov2108
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:16
lov2108 написав: Мизантрóп написав:
комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.
Достатньо дебетки. Можете ще по рефералці когось з форумчан зареєструватись
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lara_08
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:30
J написав:
я так і не зрозумів комісію за перші 2 зняття $ відмінили для всіх
чи потрібно тримати 500 $ місяць на рахунку ?
Та не дивно, у них права рука не знає що робить ліва, то й відповіді такі ж. Буду на собі перевіряти в бойовому режимі
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root
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:38
lov2108 написав: Мизантрóп написав:
комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.
дебеткой "Всекарта" выгодніше в грудні
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 гру, 2022 15:16
lara_08 написав: lov2108 написав: Мизантрóп написав:
комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред
Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.
Достатньо дебетки. Можете ще по рефералці когось з форумчан зареєструватись
Дякую. Одразу доступні чи треба якісь умови виконати спочатку ?
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lov2108
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