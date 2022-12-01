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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:00

  Искатель написав:Ну, что... Три месяца на полке - и ПУМБ сдался. Вернул банковский кешбэк.

В связи с этим вопрос. А можно одновременно и кредиткой, и дебеткой платить? Тут не так, как у Мони, что если минус на кредитке - то начисляется по минимальной ставке?


Возврат жестокий. 0,3% кредитными это просто взрыв на рынке кредитования. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:16

Подскажите, пожалуйста, какие здесь лимиты на выталкивание р2р (за раз/ за день)? Всекарта
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 12:55

  Искатель написав:Ну, что... Три месяца на полке - и ПУМБ сдался. Вернул банковский кешбэк.

Хм, а сколько же надо держать карты на полке, чтобы вернули и веб версию ПУМБ-онлайн? А не продолжали навязывать это мобильное приложение. В веб кабинете очень удобно было платить за ту же коммуналь. Ну что же, пусть тогда карты еще полежат на полочке, подождем.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:07

  PUMB написав:
  root написав:всеКАРТА в USD, знімати готівку в касі банка можна без % якщо за останній місяць на рахунках було 500+ долярів.

Я не дотримувався цього правила.

А якщо я хочу зняти гривнями по касовому курсу USD купівлі цією ж карткою. То можна без % ?

Вітаємо!
Якщо знімати готівку з карткою, то це буде без комісії.Плата не встановлюється - 2 транзакції на місяць в сумі менше 500000,01 UAH в екв.

я так і не зрозумів комісію за перші 2 зняття $ відмінили для всіх
чи потрібно тримати 500 $ місяць на рахунку ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:01

  Мизантрóп написав:комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред

Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:16

  lov2108 написав:
  Мизантрóп написав:комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред

Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.

Достатньо дебетки. Можете ще по рефералці когось з форумчан зареєструватись
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:30

  J написав:я так і не зрозумів комісію за перші 2 зняття $ відмінили для всіх
чи потрібно тримати 500 $ місяць на рахунку ?


Та не дивно, у них права рука не знає що робить ліва, то й відповіді такі ж. Буду на собі перевіряти в бойовому режимі ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:38

  lov2108 написав:
  Мизантрóп написав:комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред

Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.

дебеткой "Всекарта" выгодніше в грудні
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:16

  lara_08 написав:
  lov2108 написав:
  Мизантрóп написав:комуна 2/1 , гортранс 20/10 свои/кред

Питання, для отримання кешбеку тре відкривати саме кредитку чи можна тіко дебетку ?
П.С. Я ще не є клієнтом пумби, але пумбонлайн дає вибрати тіки дебетку при реєстрації.

Достатньо дебетки. Можете ще по рефералці когось з форумчан зареєструватись

Дякую. Одразу доступні чи треба якісь умови виконати спочатку ?
lov2108
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