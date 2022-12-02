І ще останне питання, кешбек за комунальні платежі нараховується тільки якщо сплачувати в застосунку через "Оплата послуг/пошук контрагента" чи у застосунку через меню "Послуги за адресою" теж буде ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 16:21
І ще останне питання, кешбек за комунальні платежі нараховується тільки якщо сплачувати в застосунку через "Оплата послуг/пошук контрагента" чи у застосунку через меню "Послуги за адресою" теж буде ?
Додано: Чет 01 гру, 2022 18:50
у меня только за адресою и есть
по контрагенту болт
и чтото смотрю и за адресою не всем дошло еще...
Додано: П'ят 02 гру, 2022 02:28
КБ ухудшился...
а оплата мобильщикам/инэтчикам тут случайно не входит в категорию КБ "онлайн сервисы и игры" ?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:39
Re: ПУМБ
Домашний интернет от КС проходит как комуналка.
|