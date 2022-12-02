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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 18:50
lov2108 написав: lara_08 написав: lov2108 написав:
Дякую. Одразу доступні чи треба якісь умови виконати спочатку ?
Категорії треба вибирати в мобільному додатку. Доступні практично одразу.
І ще останне питання, кешбек за комунальні платежі нараховується тільки якщо сплачувати в застосунку через "Оплата послуг/пошук контрагента" чи у застосунку через меню "Послуги за адресою" теж буде ?
у меня только за адресою и есть
по контрагенту болт
и чтото смотрю и за адресою не всем дошло еще...
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 02:28
КБ ухудшился...
а оплата мобильщикам/инэтчикам тут случайно не входит в категорию КБ "онлайн сервисы и игры" ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:39
Домашний интернет от КС проходит как комуналка.
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pfauter
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:08
pfauter написав:
Домашний интернет от КС проходит как комуналка.
это если через шаблон в аппке.
но коммун дадут 2%, а за эту неизведанную хрень 5% "онлайн сервисы и игры" ...
А если оплата через какихнить других платьожников или самих ОпСоСов или в их салонах/терминалах ?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:34
lov2108 написав:
"Оплата послуг/пошук контрагента"
платежі
оплата послуг
комуналь,
потім по коду(іd об,єкта) або за адресою чи по коду ЄДРПОУ
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:06
Интернет от Воли не проходит как коммуналка
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:21
Ferlakur написав:
Интернет от Воли не проходит как коммуналка
iнтернет вiд локального (мiсцевого) провайдера - проходить.
У спорта - як комуналка проходила оплата за водафон - правда треба було знайти "правильной" шаблон. У Пумби такого нема
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Alien
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