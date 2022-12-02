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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:21

  lara_08 написав:
  lov2108 написав:Дякую. Одразу доступні чи треба якісь умови виконати спочатку ?

Категорії треба вибирати в мобільному додатку. Доступні практично одразу.

І ще останне питання, кешбек за комунальні платежі нараховується тільки якщо сплачувати в застосунку через "Оплата послуг/пошук контрагента" чи у застосунку через меню "Послуги за адресою" теж буде ? :D
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:50

  lov2108 написав:
  lara_08 написав:
  lov2108 написав:Дякую. Одразу доступні чи треба якісь умови виконати спочатку ?

Категорії треба вибирати в мобільному додатку. Доступні практично одразу.

І ще останне питання, кешбек за комунальні платежі нараховується тільки якщо сплачувати в застосунку через "Оплата послуг/пошук контрагента" чи у застосунку через меню "Послуги за адресою" теж буде ? :D


у меня только за адресою и есть
по контрагенту болт

и чтото смотрю и за адресою не всем дошло еще...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 02:28

КБ ухудшился...

:) а оплата мобильщикам/инэтчикам тут случайно не входит в категорию КБ "онлайн сервисы и игры" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:39

Re: ПУМБ

Домашний интернет от КС проходит как комуналка.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:08

  pfauter написав:Домашний интернет от КС проходит как комуналка.

это если через шаблон в аппке.
но коммун дадут 2%, а за эту неизведанную хрень 5% "онлайн сервисы и игры" ...

А если оплата через какихнить других платьожников или самих ОпСоСов или в их салонах/терминалах ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:34

Re: ПУМБ

  lov2108 написав:"Оплата послуг/пошук контрагента"
платежі :arrow: оплата послуг :arrow: комуналь, :arrow: потім по коду(іd об,єкта) або за адресою чи по коду ЄДРПОУ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:06

Re: ПУМБ

Интернет от Воли не проходит как коммуналка
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:21

  Ferlakur написав:Интернет от Воли не проходит как коммуналка

iнтернет вiд локального (мiсцевого) провайдера - проходить.
У спорта - як комуналка проходила оплата за водафон - правда треба було знайти "правильной" шаблон. У Пумби такого нема
Alien
 
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