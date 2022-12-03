Вам потрібно відкрити вкладку "Платежі", вибрати "Оплата послуг", знайти за назвою чи ЄДРПОУ необхідного постачальника послуг, заповнити відповідні дані та натиснути "Продовжити".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:51
Вам потрібно відкрити вкладку "Платежі", вибрати "Оплата послуг", знайти за назвою чи ЄДРПОУ необхідного постачальника послуг, заповнити відповідні дані та натиснути "Продовжити".
Додано: Суб 03 гру, 2022 00:33
Re: ПУМБ
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
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