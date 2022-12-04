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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:51
omb написав: flysoulfly написав: pfauter написав:
Домашний интернет от КС проходит как комуналка.
это если через шаблон в аппке.
научите как платить,а то я просто по мобномеру и мимо
Вам потрібно відкрити вкладку "Платежі", вибрати "Оплата послуг", знайти за назвою чи ЄДРПОУ необхідного постачальника послуг, заповнити відповідні дані та натиснути "Продовжити".
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:53
omb
Там нужен номер лицевого счета ДИ.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 00:33
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
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mailsiteline
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:36
mailsiteline написав:
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
Хотели задонатить на ЗСУ ?
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idealstorm
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Додано: Суб 03 гру, 2022 16:55
idealstorm написав: mailsiteline написав:
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
Хотели задонатить на ЗСУ ?
І навіть більше
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:52
mailsiteline написав:
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
подайте декларацию, продилили же сроки, и сразу в ПУМБ - разблокируют без вопросов
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cohan
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Додано: Суб 03 гру, 2022 20:43
cohan написав: mailsiteline написав:
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
подайте декларацию, продилили же сроки, и сразу в ПУМБ - разблокируют без вопросов
Я им декларацию выслал, но они просто не отвечают. Я пишу напоминания. И опять таки без ответа.
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mailsiteline
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Додано: Нед 04 гру, 2022 16:14
mailsiteline написав: cohan написав: mailsiteline написав:
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
подайте декларацию, продилили же сроки, и сразу в ПУМБ - разблокируют без вопросов
Я им декларацию выслал, но они просто не отвечают. Я пишу напоминания. И опять таки без ответа.
ну, это несерьезно, надо переводить в бумажную форму, значит, если емейлами не сработало - по месяцу на ответ, но будет двигаться
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cohan
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