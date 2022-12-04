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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 331332333334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:51

  omb написав:
  flysoulfly написав:
  pfauter написав:Домашний интернет от КС проходит как комуналка.

это если через шаблон в аппке.
научите как платить,а то я просто по мобномеру и мимо

Вам потрібно відкрити вкладку "Платежі", вибрати "Оплата послуг", знайти за назвою чи ЄДРПОУ необхідного постачальника послуг, заповнити відповідні дані та натиснути "Продовжити".
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:53

omb
Там нужен номер лицевого счета ДИ.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:33

Re: ПУМБ

Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:36

  mailsiteline написав:Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.


Хотели задонатить на ЗСУ ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:55

  idealstorm написав:
  mailsiteline написав:Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.


Хотели задонатить на ЗСУ ?

І навіть більше
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:52

  mailsiteline написав:Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.


подайте декларацию, продилили же сроки, и сразу в ПУМБ - разблокируют без вопросов
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:43

  cohan написав:
  mailsiteline написав:Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.


подайте декларацию, продилили же сроки, и сразу в ПУМБ - разблокируют без вопросов


Я им декларацию выслал, но они просто не отвечают. Я пишу напоминания. И опять таки без ответа.
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 16:14

  mailsiteline написав:
  cohan написав:
  mailsiteline написав:Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.


подайте декларацию, продилили же сроки, и сразу в ПУМБ - разблокируют без вопросов


Я им декларацию выслал, но они просто не отвечают. Я пишу напоминания. И опять таки без ответа.


ну, это несерьезно, надо переводить в бумажную форму, значит, если емейлами не сработало - по месяцу на ответ, но будет двигаться
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:43

напомните плиз, какой лимит у ПУМБы?!? хочу толкнуть максимум на карту другого банка
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 01:39

  Lost написав:напомните плиз, какой лимит у ПУМБы?!? хочу толкнуть максимум на карту другого банка


20 в сутки, поднимается до 100
вроде звонком до 40 а до 100 в отделении, но я раз поднял в отделении на месяц, теперь звонком тоже до 100 - хз это всем или только мне после заявы
cohan
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  #<1 ... 331332333334
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