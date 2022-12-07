Вітаємо! Загальний ліміт на дому в ПУМБ Онлайн складає 50 тис. грн. (к-сть операцій - 20). Через оператора гарячої лінії Ви можете підняти ліміт до 100 тис. грн. (к-сть операцій - 30).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:28
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:29
Додано: Сер 07 гру, 2022 15:56
Вчора нарешті дійшла черга закрити пумбовську недокретитку ВсеНеможу Імхо, рулити своїми (не кредитними) грошима на цій картці дороговасто обходиться. А перед цим позакривав недоВіп пакет персони. Там місяць не могли підключити окрему телефонну лінію і місяць кидали стрілки хто ж буде в мене персменегер.
Чітко бачимо нотки що банку не потрібні клієнти, скоріше за все це йде з верхів. Як там кажуть, риба гниє з голови?
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:12
Re: ПУМБ
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:06
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