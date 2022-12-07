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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 332333334335

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:28

  Lost написав:напомните плиз, какой лимит у ПУМБы?!? хочу толкнуть максимум на карту другого банка

Вітаємо! Загальний ліміт на дому в ПУМБ Онлайн складає 50 тис. грн. (к-сть операцій - 20). Через оператора гарячої лінії Ви можете підняти ліміт до 100 тис. грн. (к-сть операцій - 30).
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2956
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:29

  mailsiteline написав:Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.

Вітаємо! Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону, ми перевіримо інформацію.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:39

А где можно увидеть mcc-код по операции?
Habib
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:56

Вчора нарешті дійшла черга закрити пумбовську недокретитку ВсеНеможу :) Імхо, рулити своїми (не кредитними) грошима на цій картці дороговасто обходиться. А перед цим позакривав недоВіп пакет персони. Там місяць не могли підключити окрему телефонну лінію і місяць кидали стрілки хто ж буде в мене персменегер.

Чітко бачимо нотки що банку не потрібні клієнти, скоріше за все це йде з верхів. Як там кажуть, риба гниє з голови?
root
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:12

Re: ПУМБ

  Habib написав:А где можно увидеть mcc-код по операции?
Спросить в поддержке банка.
Howl
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Повідомлень: 5037
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:06

  Howl написав:
  Habib написав:А где можно увидеть mcc-код по операции?
Спросить в поддержке банка.

PUMB, вношу предложение показывать mcc-код операции в приложении. Это снимет часть обращений в поддержку
Habib
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:17

  root написав:Вчора нарешті дійшла черга закрити пумбовську недокретитку ВсеНеможу :) Імхо, рулити своїми (не кредитними) грошима на цій картці дороговасто обходиться. А перед цим позакривав недоВіп пакет персони. Там місяць не могли підключити окрему телефонну лінію і місяць кидали стрілки хто ж буде в мене персменегер.

Чітко бачимо нотки що банку не потрібні клієнти, скоріше за все це йде з верхів. Як там кажуть, риба гниє з голови?


Отряд незаметил потери бойца. :(
Ratatui
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Повідомлень: 7917
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