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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:28
Lost написав:
напомните плиз, какой лимит у ПУМБы?!? хочу толкнуть максимум на карту другого банка
Вітаємо! Загальний ліміт на дому в ПУМБ Онлайн складає 50 тис. грн. (к-сть операцій - 20). Через оператора гарячої лінії Ви можете підняти ліміт до 100 тис. грн. (к-сть операцій - 30).
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PUMB
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:29
mailsiteline написав:
Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.
Вітаємо! Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону, ми перевіримо інформацію.
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PUMB
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Додано: Сер 07 гру, 2022 15:39
А где можно увидеть mcc-код по операции?
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Habib
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Додано: Сер 07 гру, 2022 15:56
Вчора нарешті дійшла черга закрити пумбовську недокретитку ВсеНеможу
Імхо, рулити своїми (не кредитними) грошима на цій картці дороговасто обходиться. А перед цим позакривав недоВіп пакет персони. Там місяць не могли підключити окрему телефонну лінію і місяць кидали стрілки хто ж буде в мене персменегер.
Чітко бачимо нотки що банку не потрібні клієнти, скоріше за все це йде з верхів. Як там кажуть, риба гниє з голови?
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root
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:12
Habib написав:
А где можно увидеть mcc-код по операции?
Спросить в поддержке банка.
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Howl
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Додано: Сер 07 гру, 2022 18:06
PUMB,
Howl написав: Habib написав:
А где можно увидеть mcc-код по операции?
Спросить в поддержке банка.
вношу предложение показывать mcc-код операции в приложении. Это снимет часть обращений в поддержку
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Habib
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:17
root написав:
Вчора нарешті дійшла черга закрити пумбовську недокретитку ВсеНеможу
Імхо, рулити своїми (не кредитними) грошима на цій картці дороговасто обходиться. А перед цим позакривав недоВіп пакет персони. Там місяць не могли підключити окрему телефонну лінію і місяць кидали стрілки хто ж буде в мене персменегер.
Чітко бачимо нотки що банку не потрібні клієнти, скоріше за все це йде з верхів. Як там кажуть, риба гниє з голови?
Отряд незаметил потери бойца.
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Ratatui
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:40
Ratatui написав:
Отряд незаметил потери бойца.
Так і є, банк навіть не поцікавився, "а що трапилось, чому відмовляєшся"
)))
Буду юзати по необхідності ВсеКарту. Повноцінним нажаль так і не став, банку зайва клієнтура не потрібна в ніякому вигляді.
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root
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