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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 333334335336

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48

Не треба, не переймайтеся, я вже не хочу витрачати на це свій час. На сайті мінфіна є відгук. Хто там у вас відповідальний, міг би і зв'язатись при бажанні ;) А те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49

  PUMB написав:
  Habib написав:А где можно увидеть mcc-код по операции?

Вітаємо!

Дану інформацію можна уточнити у торговця чи звернувшись на гарячу лінію банку.

Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта.
Amethyst
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  #<1 ... 333334335336
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