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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 333334335336 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 39 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 6 2- Погане. Некомпетентне. 10% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 7 Всього голосів : 39 Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48 А те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде Не треба, не переймайтеся, я вже не хочу витрачати на це свій час. На сайті мінфіна є відгук. Хто там у вас відповідальний, міг би і зв'язатись при бажанніА те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде root

Повідомлень: 1178 З нами з: 04.03.15 Подякував: 222 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49 PUMB написав: Habib написав: А где можно увидеть mcc-код по операции? А где можно увидеть mcc-код по операции?

Вітаємо!



Дану інформацію можна уточнити у торговця чи звернувшись на гарячу лінію банку. Вітаємо!Дану інформацію можна уточнити у торговця чи звернувшись на гарячу лінію банку.

Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта. Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта. Amethyst

Повідомлень: 3411 З нами з: 05.05.21 Подякував: 216 раз. Подякували: 635 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата #<1 ... 333334335336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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