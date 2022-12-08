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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48
Не треба, не переймайтеся, я вже не хочу витрачати на це свій час. На сайті мінфіна є відгук. Хто там у вас відповідальний, міг би і зв'язатись при бажанні А те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49
Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта.
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