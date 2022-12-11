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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 333334335336

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48

Не треба, не переймайтеся, я вже не хочу витрачати на це свій час. На сайті мінфіна є відгук. Хто там у вас відповідальний, міг би і зв'язатись при бажанні ;) А те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49

  PUMB написав:
  Habib написав:А где можно увидеть mcc-код по операции?

Вітаємо!

Дану інформацію можна уточнити у торговця чи звернувшись на гарячу лінію банку.

Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:58

  PUMB написав:
  lov2108 написав:
  lara_08 написав:Категорії треба вибирати в мобільному додатку. Доступні практично одразу.

І ще останне питання, кешбек за комунальні платежі нараховується тільки якщо сплачувати в застосунку через "Оплата послуг/пошук контрагента" чи у застосунку через меню "Послуги за адресою" теж буде ? :D

Під нарахування кешбеку підпадає оплата комунальних послуг в мобільному додатку ПУМБ Онлайн через пошук постачальника із списку партнерів. Дана категорія не розповсюджується на оплату по реквізитам.

мається на увазі нарахування кешбеку за оплату на сайті online.pumb.ua не відбудеться і кешбек буде тільки коли оплату здійснено в мобільному додатку?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:04

sergia саме так
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:16

2022-12-05

Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини​
Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️‍🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.


АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата и ПУМБ, все платежи прошли без комиссии!

ссылка для регистрации https://promo.portmone.com.ua/trial?ref ... YzNDc2MQ==
yuri_m
 
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  #<1 ... 333334335336
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