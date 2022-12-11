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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48
Не треба, не переймайтеся, я вже не хочу витрачати на це свій час. На сайті мінфіна є відгук. Хто там у вас відповідальний, міг би і зв'язатись при бажанні А те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49
Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта.
Додано: Чет 08 гру, 2022 22:58
мається на увазі нарахування кешбеку за оплату на сайті online.pumb.ua не відбудеться і кешбек буде тільки коли оплату здійснено в мобільному додатку?
Додано: Нед 11 гру, 2022 15:16
2022-12-05
Скасовуємо комісію за сплату комунальних ⚡ для Харківщини та Херсонщини
Ми в Portmone захоплюємося силою та незламністю людей з деокупованих територій Херсонщини та Харківщини ❤️🩹. Тож аби якось підтримати їх, ми скасовуємо комісію за сплату комунальних до кінця воєнного стану. Якщо маєте знайомих на Херсонщині чи Харківщині, передайте їм цю інформацію, адже це неабияк важливо.
АПД. Проверил оплату с дебетки и кредитки Привата и ПУМБ, все платежи прошли без комиссии!
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