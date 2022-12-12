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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48
Не треба, не переймайтеся, я вже не хочу витрачати на це свій час. На сайті мінфіна є відгук. Хто там у вас відповідальний, міг би і зв'язатись при бажанні А те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49
Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта.
Додано: Чет 08 гру, 2022 22:58
мається на увазі нарахування кешбеку за оплату на сайті online.pumb.ua не відбудеться і кешбек буде тільки коли оплату здійснено в мобільному додатку?
Додано: Нед 11 гру, 2022 16:01
yuri_m як тут кажуть платити без кешбеку то вже дорого. Заплати ви ті самі компослуги з дебетки або кредитки пумба у додатку ПУМБ-онлайн і отримали б кешбек відповідно 2 або 1%. Тобто наразі ви нічого не набули, а навіть втратили. Може звичайно ви якісь бонуси від портмоне за рекламування їх послуг маєте але більшості форумчан ваша реклама навряд чи стане у нагоді.
Додано: Нед 11 гру, 2022 19:44
Додано: Нед 11 гру, 2022 20:25
Звичайно можна адже там звичайна рефка за посиланням - а у портмоне в наявностi зараз таке
- так що очевидно що yuri_m таким не хитрим чином вирiшив трохи бонусами розжитись
Додано: Нед 11 гру, 2022 20:39
Імхо, як по мені то це неповага до форумчан. Нічого не маю проти рефок, коли всі від цього отримують користь а не одна людина а інша дулю без мака
Додано: Пон 12 гру, 2022 11:28
Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?
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