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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48

Не треба, не переймайтеся, я вже не хочу витрачати на це свій час. На сайті мінфіна є відгук. Хто там у вас відповідальний, міг би і зв'язатись при бажанні ;) А те що ви там перевірите щось, мені від того не гірше а ні краще не буде ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49

  PUMB написав:
  Habib написав:А где можно увидеть mcc-код по операции?

Вітаємо!

Дану інформацію можна уточнити у торговця чи звернувшись на гарячу лінію банку.

Довожу до вашого відома, що інформацію про МСС банк отримує від еквайра по кожній оплаті карткою на ПОС-терміналі (як наземному так і через інет) в автоматичному режимі і просто приховує (не виводить) цю інформацію при СМС/пуш інформуванні клієнта.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:58

  PUMB написав:
  lov2108 написав:
  lara_08 написав:Категорії треба вибирати в мобільному додатку. Доступні практично одразу.

І ще останне питання, кешбек за комунальні платежі нараховується тільки якщо сплачувати в застосунку через "Оплата послуг/пошук контрагента" чи у застосунку через меню "Послуги за адресою" теж буде ? :D

Під нарахування кешбеку підпадає оплата комунальних послуг в мобільному додатку ПУМБ Онлайн через пошук постачальника із списку партнерів. Дана категорія не розповсюджується на оплату по реквізитам.

мається на увазі нарахування кешбеку за оплату на сайті online.pumb.ua не відбудеться і кешбек буде тільки коли оплату здійснено в мобільному додатку?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:04

sergia саме так
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:01

yuri_m як тут кажуть платити без кешбеку то вже дорого. Заплати ви ті самі компослуги з дебетки або кредитки пумба у додатку ПУМБ-онлайн і отримали б кешбек відповідно 2 або 1%. Тобто наразі ви нічого не набули, а навіть втратили. Може звичайно ви якісь бонуси від портмоне за рекламування їх послуг маєте але більшості форумчан ваша реклама навряд чи стане у нагоді.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:59

100%
не там рекламу пихаєте ;) тут за таке помідорами можна отримати.
root
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:44

  Alien написав: Може звичайно ви якісь бонуси від портмоне за рекламування їх послуг маєте
:shock: "а шо - так можно было?" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:25

  flysoulfly написав:
  Alien написав: Може звичайно ви якісь бонуси від портмоне за рекламування їх послуг маєте
:shock: "а шо - так можно было?" ©

Звичайно можна :) адже там звичайна рефка за посиланням - а у портмоне в наявностi зараз таке
"Розкажи про Portmone.com своїм друзям і отримуй бонус 50 грн за кожного активного користувача"
- так що очевидно що yuri_m таким не хитрим чином вирiшив трохи бонусами розжитись ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:39

Імхо, як по мені то це неповага до форумчан. Нічого не маю проти рефок, коли всі від цього отримують користь а не одна людина а інша дулю без мака :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:28

Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?
la9
 
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