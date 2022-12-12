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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:18

  la9 написав:Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?

Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!
Може, як альтернатива, підійде це?
novichok
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  #<1 ... 334335336337
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ПУМБ (3361)
12.12.2022 12:18
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