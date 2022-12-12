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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 гру, 2022 12:18
la9 написав:
Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?
Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!Може, як альтернатива, підійде це?
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