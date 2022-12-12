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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 гру, 2022 12:18
la9 написав:
Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?
Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!Може, як альтернатива, підійде це?
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:19
Сориентируйте, пожалуйста, как давно терминалы IBOX дают пополнять без комиссии карты ПУМБ наличкой? Месяц-два или намного раньше?
Обратил внимание недавно, что возле иконки ПУМБ теперь тоже светится 0%, мне казалось, что не было такого раньше.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:41
novichok написав: la9 написав:
Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?
Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!Може, як альтернатива, підійде це?
Видел, но в Киеве не действует.
А где там за 20 грн наисано?
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Додано: Пон 12 гру, 2022 15:42
la9 написав: novichok написав: la9 написав:
Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?
Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!Може, як альтернатива, підійде це?
Видел, но в Киеве не действует.
А где там за 20 грн наисано?
Якщо натиснути на категорію "Міський транспорт", то там буде інформація, що дана категорія не поширюється на операції понад 20 грн.
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