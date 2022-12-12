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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:18

  la9 написав:Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?

Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!
Може, як альтернатива, підійде це?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:19

Сориентируйте, пожалуйста, как давно терминалы IBOX дают пополнять без комиссии карты ПУМБ наличкой? Месяц-два или намного раньше?

Обратил внимание недавно, что возле иконки ПУМБ теперь тоже светится 0%, мне казалось, что не было такого раньше.
GRooVal
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:41

  novichok написав:
  la9 написав:Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?

Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!
Може, як альтернатива, підійде це?

Видел, но в Киеве не действует.
А где там за 20 грн наисано?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:42

  la9 написав:
  novichok написав:
  la9 написав:Можно получить кешбек 20% за пополнение транспортной карты (Киев)? В прошлые разы, если память не изменяет, нужно было пополнять ее по одной поездке. А сейчас, кто-то проверял?

Так, а шо там перевіряти, якщо в умовах все написано? Понад 20 грн-прольот!
Може, як альтернатива, підійде це?

Видел, но в Киеве не действует.
А где там за 20 грн наисано?

Якщо натиснути на категорію "Міський транспорт", то там буде інформація, що дана категорія не поширюється на операції понад 20 грн.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:19

«всеКАРТА» ПУМБ

Новый клиент, хочу открыть карту, скачал додаток, пытаюсь зарегистрироваться онлайн - код подтверждения не приходит. И так с двух телефонов. Позвонил в поддержку - робот Полина предложила позвонить с фин.телефона(который я и хочу зарегистрировать) или придти в отделение. Так в чем услуга онлайн?
krutoff
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:28

  krutoff написав:Так в чем услуга онлайн?

Спілкування з Поліною було? було! :mrgreen:

Як показує практика(яка ніколи не підводила) якщо вже з самого початку вам хтось кидає палки в колеса то обходьте це стороною, просто забудьте.

Це я не конкретно про ПУМБ, це відноситься абсолютно до всього.
root
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:42

  GRooVal написав: Месяц-два или намного раньше?
Дуже-дуже давно. Ще до війни таке було.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:47

  root написав:
  krutoff написав:Так в чем услуга онлайн?

Спілкування з Поліною було? було! :mrgreen:

Як показує практика(яка ніколи не підводила) якщо вже з самого початку вам хтось кидає палки в колеса то обходьте це стороною, просто забудьте.

Це я не конкретно про ПУМБ, це відноситься абсолютно до всього.

технічні термінові проблеми не припускаєте?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:50

sergia
Припускаю, але в такому випадку або служба підтримки повинна інформувати, або на сайті в новинах, або в додатку і т.п...
krutoff
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:55

  sergia написав:технічні термінові проблеми не припускаєте?


Ну звісно. Але таке відразу помічаєш коли точно не технічні(тимчасові).
root
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